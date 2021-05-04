RES-BİR’den açılış ve kapanış saatlerinde düzenleme talebi

Restorancılar Birliği (RES-BİR) Başkanı Salih Kayım, BRT ekranlarında yayınlanan ‘Manşet+’ programına telefon bağlantısı ile katılarak, restoranların çalışma saatlerinin tekrar düzenlenmesi yönündeki talepleri hakkında açıklama yaptı.

Kayım, “Test edilmemiş bir virüsle mücadele ediyorlar. Ama kapanmayalım, mücadele edelim…” ifadelerini kullanarak, elzem yerlerin kapatılmaması sonucunda yığılmalar olduğunu ve bunun önüne geçilemediğine dikkat çekti.

"HALK EVLERDE TOPLANIYOR, PAZAR GÜNÜ DE AÇILMALI"

Pazar günü tam sokağa çıkma yasağı olmasına da işaret eden Kayım, Pazar günlerinin açılması gerektiğini ifade ederek, halkın evlerde toplandığını bunun da önüne geçilmesi için haftanın tüm günlerinin açık olması gerektiğini belirtti.

Hizmet sektörünün sabah saat 07.00’den akşam saat 23.00’e kadar uzatılmasını talep ettiklerini belirten RES-BİR Başkanı Kayım, bu şekilde evlerdeki bulaşın da azalacağını, kontrollü açılımlardan sonra vakaların düştüğünü aktardı.