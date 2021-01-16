RES-BİR, 'sivil itaatsizlik' de dahil olmak üzere bir dizi eylem planı kararı aldıklarını açıkladı

Restorancılar Birliği (RES-BİR) Yönetim Kurulu yazılı basın açıklama yaptı.

Pandemi nedeniyle aç-kapat, biraz aç-biraz kapat gibi her gün farklı farklı kararlar alan yöneticileri eleştiren RES-BİR, dün akşam karar alınamamasına dikkat çekerek, "Yöneticiler bizleri tükenme noktasına getirmişlerdir” ifadeleri kullanıldı.

RES-BİR Yönetim Kurulu bu sabah erken saatlerde toplanarak, diğer paydaşlarla da durum değerlendirmesi yaptıklarını ve sivil itaatsizlik de dahil olmak üzere bir dizi eylem planı kararı aldıklarını açıkladı.

Tek dertleri olarak, sağlıklı ve kimseye avuç açmadan, gemilerini yüzdürmek olduğunu belirten Birlik, üyelerinin sabrı kalmadı gibi ekonomik gücünün de tükenmiş olduğunu belirtti.

RES-BİR, “Ülkesinde 3. sınıf vatandaş gibi görülen üyelerimizin derdi, seçim değil geçimdir. Bu yönetim anlayışınızla, seçimlerde de kendi kendinizi seçersiniz…” denildi.