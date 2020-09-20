RES-BİR, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin barları kapatma kararına tepki göstererek “Hepimizi birbirimize düşman edeceksiniz” ifadelerini kullandı.

Restorancılar Birliği (RES-BİR) resmi internet sitesi üzerinden Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı kararlar çerçevesinde sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı gerekçesi ile barların kapatılmasını eleştirdi.

RES-BİR, 7 Eylül tarihinde Bakanlar Kurulu yetkililerine ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’ne alınan kararların duyurusunun yapılmasını ve sıkı bir denetleme talep ettiklerini, kurallara uymayan işletmelerin ise kapatılması gerektiğini söyledikleri kaydedildi.

Ancak denetleme yapıp kurallara uymayanları cezalandırmak yerine kapatma kararının alınmasını RES-BİR, “Bizim bu “toptancı“ mantığınızı kabul etmemiz ve suçsuz yere ekmek teknelerimizi kapatmamızı beklemeniz kabul edilebilir değildir” diyerek eleştirdi.

RES-BİR’in açıklamasında şu ifadelerde kullanıldı:

“Şimdi biz çok merak ediyoruz kurallara uymayan hiç mi doktor yok, hiç mi klinik yok, denetleme yapıyor musunuz, kliniklerde bulaş riski yok mu, insanlar oralarda bekleme salonlarında dip dibe otururken bulaşmıyor mu, klinikleri kapatma kararıda alabilir misiniz, yoksa ucu size de dokunur diye öyle bir şey söz konusu bile olamaz mı, hatta tartışmaya bile açılamaz mı, ya bu ülkeyi tamamen kapatın ya da koyduğunuz kuralları takip edin. Yeter ki herkese eşit davranın…”