Res-Bir "Baş kaldırıyoruz, artık yeter!"

Küçük esnafı batırmaya karşı restorancılar kendilerini koruyacak babayiğit siyasetçiler arıyorlar!

Yaşanan covid-19 krizi ile bir çok Restorant nerdeyse kapatma noktasına gelmişken devlet eliyle batırılmaya çalışılmalarına birlik olarak sessiz kalmayacağız.

Bu işletmeler bizlerin ekmek tekneleridir ve bunları yüzdürmekten başka da bir çaremiz yoktur!

Covid-19 dolayısı ile KKTC’den ayrılan sadece öğrenci sayısı 30 bin olurken, toplamda ayrılan sayısı 50 bini aşmıştır.

Hal böyle olunca zaten az olan nüfusumuz daha da azalmıştır. Bu azalan nüfusun ilk yansımaları da yine bizlere olacaktır.

Tüm bunlar yaşanır ve işletmelerimizi nasıl ayakta tutarız diye çalışmalar yaparken, şimdide karşımıza otellerin ‘paket servisi’ yaparak zaten daralan piyasayı daha da daraltma ve bizlerin de pastasına ortak olma çabası içerisinde olduklarını görmekteyiz.

Bu durumu asla kabul etmeyeceğiz.

Otel ve casinoların bizlere karşı sürdürdükleri HAKSIZ REKABETE artık dur deme zamanı gelmiştir.

Otellerin arazilerinin devlet tarafından verildiği, 10 yıl vergiden muhaf tutulduğu, mutfak ekipmanlarının GÜMRÜKSÜZ adaya sokulduğu , devlet tarafından verilen araziler üzerine inşaat yapabilmek için Kalkınma bankasından inşaat işin düşük faizli çok uzun vadeli kredilerin verildiği, otelleri içerisine Restorant ve bar izinleri verildiği yetmezmiş gibi şimdi bir de PAKET SERVİS yapmaya başlamalarında BAŞ KALDIRIYORUZ.

Artık YETER!

Bizler Res-Bir olarak devlet eliyle küçük esnafı batırmaya karşı başlatılmış bu operasyona dur diyecek babayiğit siyasetçiler arıyoruz!