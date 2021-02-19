Res-Bir, 22 Şubat'ta 'açılma' talep ediyor

Restorancılar Birliği, vakalardaki düşüşün hafta sonuna kadar devam etmesi halinde, 22 Şubat tarihinde açılmak için talepte bulundu.

Res-Bir, 22 Şubat'ta 'açılma' talep ediyor
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Restorancılar Birliği (Res-Bir) Sağlık Bakanlığı ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’ne 22 Şubat tarihinde açılmak için bir dilekçe gönderdi.

Res-Bir, 22 Şubat tarihinde açılmak için şu koşulları önerdi:

  • İşletmelerde çalışan personellere 15 günde bir PCR testinin yapılması,
  • Masalar arası mesafenin belirlenecek kurala göre olması,
  • İş yeri kapasitelerinin yüzde 50’si ile çalışmak.

Res-Bir ayrıca tüm personelin maskelerini takarak görev yapacağına ve hijyen kurallarına harfiyen uyma konusunda birlik taahhüt verdi.

Res-Bir, "Tüm çalışanlara aşı yapılsın" çağrısı da yaptı...

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