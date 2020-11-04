Remzi Gardiyanoğlu: “Tabipler Birliği’nin seçimini boykot ediyoruz”

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği (KTSÇHB) Başkanı Remzi Gardiyanoğlu, Kıbrıs TV’de ‘Gün Ortası’ adlı programa konuk oldu.

Önümüzdeki günlerde gerçekleşecek olan Tabipler Birliği Başkanlık seçimini KTSÇHB olarak boykot ettiklerini ve oy kullanmaya gitmeyeceklerini açıklayan Gardiyanoğlu, “demokrasiye uygun bir seçim değil” dedi.

Gardiyanoğlu, adayların ön elemeden geçeceğini ve bunun doğru olmadığını, “20 aday da çıksa tüm hekimlerin önüne çıkmak zorundadır” diyerek eleştirdi.

“UCUZ ZİHNİYET”

Gardiyanoğlu, bileklik ile evde karantina sistemini ve Pandemi Hastanesi’nin 15 Kasım’da açılması hakkında da açıklamalar yaptı.

Pandemi Hastanesi’nin 15 Kasım’da açılacağını fakat hala alt yapıda herhangi bir çalışma yapılmadığını söyleyen Remzi Gardiyanoğlu, “Hangi doktor hastanenin içine girdi? Hekim kadrosu, hemşire kadrosu, yardımcı kadrosu yok. Kimse eğitim bile almamıştır” ifadelerini kullandı.

“Biz öyle bir ülkede yaşıyoruz ki garantisi başlamasın diye aldığımız cihazları kurmayıp, depolarda bekletiyoruz” ifadelerini kullanan Gardiyanoğlu, bu durumu ‘ucuz zihniyet’ olarak değerlendirdi.

Gardiyanoğlu, Pandemi hastanesinde bile birçok cihazın kurulmadığını, hekimlere eğitim verilmediğine değindi.

“BULAŞICI HASTALIKLAR ÜST KOMİTESİ ‘SİYASİ BİR KURUL”

KTSÇHB Başkanı Remzi Gardiyanoğlu, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin artık siyasi bir kurul olduğunu dile getirerek, “Bu dönemde aldığı kararlar doğrultusunda siyasi hareket etmiştir” dedi.

Gardiyanoğlu, Üst Kurul tarafından alınan birçok kararın Sağlık Bakanlığı tarafından eleştirildiğini ve alınan kararların “yasal mı değil mi” olduğunu ‘tartışılır’ şekilde nitelendirdi.

“HERKES KOLTUĞUNU KURTARMA DERDİNDE…”

Remzi Gardiyanoğlu, “Herkes koltuğunu kurtarma derdinde…” ifadelerini kullanarak hükümetin ‘yok oluşunu' ve bakanların sadece "bakan olarak kalacak mıyım, gidecek miyim”i düşündüklerini söyledi.

Gardiyanoğlu, “Hizmet aşkı olan insan şimdiye kadar birçok şey yapardı” dedi.

“SOSYAL MEDYA NE DERSE ONA GÖRE KARAR ÜRETİLDİ”

İnsanların, karantina otellerinde kalmaktan korktuğu için PCR testi yaptırmadığına işaret eden Gardiyanoğlu, “Ev karantinasının riskleri var, iyi düşünülmeden atıldı bu adımlar…” ifadelerini kullandı.

KTSÇHB Başkanı Gardiyanoğlu, bileklik yönteminin tutacağını fakat önlemlerin ve insanların özel ihtiyaçları çerçevesinde doğru adımlar atılması gerektiğini belirtti.

Kıbrıs Postası