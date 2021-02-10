Recep Tayyip Erdoğan: “Federasyon bitmiştir! İki devletli çözümden başka yol yoktur”

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Meclis grup toplantısında konuştu.

YUNAN BAŞBAKANA... "BANA MEYDAN OKUMA, HADDİNİ BİL"

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e seslenen Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bana meydan okuma, haddini bil. Eğer bilmezsen demek ki masayı sen tekmeledin, kaçtın. Sen bazı dağlara güveniyorsun, o güvendiğin dağlara kar yağdı, hiçbirinden sana fayda gelmez. Ama biz kendi göbeğimizi kendimiz keseriz, onun için çılgın Türkleri iyi tanıyacaksın" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Kıbrıs Türklerinin yarım asırdır Ada’da süren çözümsüzlüğün mağduru olmasına daha fazla izin vermeyeceğimizi tüm dünya bilmelidir." dedi.

“NEYE GÜVENİRSENİZ GÜVENİN, TÜRKİYE DİMDİK AYAKTADIR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Adalarda yaptıklarınız ortada. Neyinize güveniyorsunuz. Hani bir yerlerden size gene destekler gelecek, buna mı güveniyorsunuz. Eğer buna güveniyorsanız yanılıyorsunuz. Nereden ne gelirse gelsin. Şunu bilin ki Türkiye dimdik ayaktadır, yerindedir ve gereğini de gerektiği zaman yapmasını bilir" diye konuştu.

“Biz masadan kalkmadık. Biz masadaydık” diyen Erdoğan, “Miçotakis, güvendiğin dağlar var. Ancak o dağlara kar yağdı. Çılgın Türkleri iyi tanıyacaksın!” ifadelerini kullandı.

“FEDERASYON MEDERASYON YOK!”

Kıbrıs’taki çözümü engelleyenlerin Yunanistan ve Güney Kıbrıs olduğunu belirten Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasının devamında ise şunları söyledi:

“Kıbrıs Türkünün yok sayan tutumlarında bir değişiklik yok. İki devletli çözümden başka bir çözüm yok. Federasyon mederasyon bir şey yok. Geçin artık bu işi. Türk tarafına uygulanan ambargoları sürdürüyorlar. Kıbrıs Türklerini yarım asırdır, mağdur ediliyor. Edilmesine artık izin vermeyeceğiz.

"Yunan ve Rum tarafının son günlerdeki açıklamalarına baktığımızda, Kıbrıs Türkünü yok sayan tutumlarında en küçük bir değişiklik olmadığını görüyoruz. Artık iki devletli çözümden başka Kıbrıs'ta çıkış yolu kalmamıştır. İster kabul edersiniz ister etmezsiniz.

Türk tarafına uygulanan ambargoları sürdürüyorlar. Kıbrıs Türklerini yarım asırdır, mağdur ediliyor. Edilmesine artık izin vermeyeceğiz.

Kuzey Kıbrıs’ta inşallah geniş bir çalışmayı başlatacağız. Süratle bu çalışmaları, Kuzey Kıbrıs’ı yeniden çok farklı şekillerde ayağa kaldıracağız. Kapalı Maraştan tutun, Dipkarpaza kadar…

Yoğun bir çalışmanın içine gireceğiz, Kuzey Kıbrıs’ı modern bir devlet olarak hayata katacağız.

Adadaki Türk toplumunu yok sayan, eski çözüm modellerini konuşmanın bir anlamı kalmamıştı. İki devletli çözümden başka yol yoktur. Adada barış ve istikrarın hâkim olduğu geleceği bu şekilde inşa edeceğiz.”