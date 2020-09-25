Rasıh Reşat'tan anlamlı gönderme

Kıbrıs Postası Genel Yayın Yönetmeni Rasıh Reşat sosyal medya hesabından manidar bir paylaşımda bulundu.

Reşat paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

Susayım dedim ama artık olmayacak galiba!

Hem koltuğa oturmak hem de koltukta kalabilmek için arkadaşlarının kellesini gözünü kırpmadan bir bir vereceksin. Sonra başka bir koltuğa geçmek ya da en azından koltuğunu korumak için seni desteklemediğini bildiğin yine kendi arkadaşlarını şikayet edip baskı görmelerini sağlayacaksın. !!!

Bu mudur #gelecek??

Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2020, 09:41