Rahatımızı kaçıracak rakam geldi

Son 24 saatte yapılan test sayısı 11.786 olup, 72'si yerel 88 pozitif vakaya rastlanmış, 24 kişi taburcu edilmiştir.

2 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 15 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 71 kişi ise yerel vakadır.

19 kişi Lefkoşa, 34 kişi Girne, 10 kişi Gazimağusa, 8 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Kızılbaş-1/ Gönyeli-5 / K.Kaymaklı-4 / Ortaköy-2/ Göçmenköy-2/ Haspolat-1/ Çağlayan-1/ Metehan-1/ Marmara-1/ Taşkınköy-1

Girne

Girne Merkez-21 / Çatalköy-2 / Esentepe-1/ Karaoğlanoğlu-2/ Karşıyaka-1/ Karakum-1/ Arapköy-2/ Yukarı Girne-2/ Alsancak-2

Gazimağusa

Serdarlı-1/ Çukurova-1 / Beyarmudu-2/ Geçitkale-1/ Kaleiçi-1/ Piyale Paşa-1 / Mağusa Merkez-3

Güzelyurt

Güzelyurt Merkez-2 / Bostancı-3/ Şahinler-1 / Serhatköy-2

6 Temmuz 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 11.786

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 88

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 15

Yerel Vaka Sayısı: 71

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 24

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.528.528

Toplam Vaka Sayısı: 8504

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7870

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 599

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 50

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 502

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 44

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 3106

Güvende lKal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 274

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 449

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2695

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 21.105