Rahat nefes aldık

Sağlık Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, son 24 saatte toplam 20 bin 402 test yapıldı, 94 pozitif vakaya rastlandı, 236 kişi taburcu edildi.
4 kişinin yurt dışından hava yolu ile ülkemize geldiği; 10 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulundukları bildirildi.
25 kişinin Lefkoşa, 37 kişinin Girne, 13 kişinin Gazimağusa, 4 kişinin İskele, 1 kişinin Güzelyurt bölgesinden olduğu kaydedildi.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Lefkoşa Merkez- 6/ Yenikent-1/ Gönyeli-2 / Sanayi Bölgesi-1/ Surlariçi-2/ Alayköy-1/ Hamitköy-3/ Kalavaç-2/ Taşkınköy-1/ Köşklüçiftlik-1/ Ortaköy-5
Girne
Girne Merkez-19 / Lapta-1/ Esentepe-1/ Ozanköy-2 / Aşağı Girne-1/ Dikmen-2 / Edremit-1/ Beylerbeyi-1/ Alsancak-6 / Çatalköy-2/ Boğazköy-1
Gazimağusa
Gazimağusa Merkez-4/ Ulukışla-1/ Maraş-2/ Güvercinlik-1/ Mormenekşe-1/ Yeniboğaziçi-2/ Sakarya-1/ Vadili-1
İskele
İskele Merkez-3 / Ardahan-1
Güzelyurt
Güneşköy-1
2 Ağustos 2021 Koronavirüs genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.402
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 94
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 10
Yerel Vaka Sayısı: 80
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 236
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.987.338
Toplam Vaka Sayısı: 11.755
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 10.230
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1485
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 75
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1308
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 96
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 40
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 5550
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 551
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 457
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2355
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 31.670