Rahat nefes aldık

Sağlık Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, son 24 saatte toplam 20 bin 402 test yapıldı, 94 pozitif vakaya rastlandı, 236 kişi taburcu edildi.

4 kişinin yurt dışından hava yolu ile ülkemize geldiği; 10 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulundukları bildirildi.

25 kişinin Lefkoşa, 37 kişinin Girne, 13 kişinin Gazimağusa, 4 kişinin İskele, 1 kişinin Güzelyurt bölgesinden olduğu kaydedildi.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez- 6/ Yenikent-1/ Gönyeli-2 / Sanayi Bölgesi-1/ Surlariçi-2/ Alayköy-1/ Hamitköy-3/ Kalavaç-2/ Taşkınköy-1/ Köşklüçiftlik-1/ Ortaköy-5

Girne

Girne Merkez-19 / Lapta-1/ Esentepe-1/ Ozanköy-2 / Aşağı Girne-1/ Dikmen-2 / Edremit-1/ Beylerbeyi-1/ Alsancak-6 / Çatalköy-2/ Boğazköy-1

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez-4/ Ulukışla-1/ Maraş-2/ Güvercinlik-1/ Mormenekşe-1/ Yeniboğaziçi-2/ Sakarya-1/ Vadili-1

İskele

İskele Merkez-3 / Ardahan-1

Güzelyurt

Güneşköy-1

2 Ağustos 2021 Koronavirüs genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.402

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 94

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 10

Yerel Vaka Sayısı: 80

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 236

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.987.338

Toplam Vaka Sayısı: 11.755

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 10.230

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1485

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 75

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1308

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 96

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 40

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 5550

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 551

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 457

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2355

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 31.670