Protokol Müdürlüğü: “VIP Salonu Açılmadı, Kullandırılmadı”

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Protokol Dairesi Müdürlüğü, 12 Haziran’da Ercan Havaalanına gelen ve dün akşam saatlerinde ülkeden ayrılan özel uçak yolcularına Protokol Dairesi tarafından VIP salonunun açılmadığını, kullandırılmadığını açıkladı.

KKTC Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Protokol Müdürlüğü basında yer alan ve VIP salonunun kullandırıldığına yönelik haberler üzerine yazılı açıklama yaptı.

“ANA TERMİNAL KAPALI OLDUĞU İÇİN İTFAİYE KAPISI KULLANILDI”

Açıklamada, görevli kurumlar nezdinde yapılan araştırmada, bahse konu şahısların 12 Haziran akşamı ülkeye, muhaceret işlemlerinin ardından, ana terminalin kapalı olmasından dolayı, itfaiye kapısını kullanarak giriş yaptıkları, çıkışlarının ise Ercan Devlet Havaalanı ana yolcu terminalinin 4 numaralı yolcu çıkış kapısından gerekli muhaceret işlemlerinin yapılmasına müteakip gerçekleştiği tespit edildiği ifade edildi.