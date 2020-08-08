Prof. Dr. Üstel, “GAÜ Bünyesinde Bulunduğunuz Her An, Kendinize Bir Şeyler Katabilirsiniz”

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Eczacılık Fakültesi Eczacılık İşletmeciliği ABD Başkanı Prof. Dr. İsmail Üstel, Eczacılık mesleği ve GAÜ Eczacılık fakültesi hakkında bilgilendirmede bulundu.

Prof. Dr. İsmail Üstel yaptığı bilgilendirmede, öğrecilerin bir şeyler öğrendiğini görmenin ve onlarla bu eğitim sürecini beraber geçirecek olmamın bir eğitimci olarak kendilerine büyük mutluluk verdiğini belirterek şunları söyledi;

“Öğrencilerimizin GAÜ’yü tercih etmesi yeterli bir gerekçedir. Öğrencilerimiz buraya geldiğinde ve fakültemizin bir parçası olduklarında aile sıcaklığını hissediyorlar. Biz öğretim görevlileri olarak bile GAÜ Eczacılık Fakültesine gelirken kendimizi ait ve mutlu hissediyoruz. Burada öğrenci eczacıların kalplerine ve beyinlerine yatırım yapmalarını kolaylaştırıyoruz. Tüm öğrencilerimiz bilgi ve pratik anlamında birer profesyonel olarak mezun oluyorlar.

Prof. Dr. Üstel, Covid-19 Pandemi süreci boyunca öğrencilerle 7/24 iletişim halinde olduklarını belirtirken, kendileri için en önemli olanın, öğrecilerin iyiliği ve mutluluğunun olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Üstel;”Girne Amerikan Üniversitesi bünyesinde bulunduğunuz her an kendinize bir şeyler katabilirsiniz. Genel kültür açısından da öğrencinin kendini geliştirmesi, okul içinde bulunan farklı kültürlerdeki öğrenciler ile çok daha güzel bir hal almıştır.Mezun olan öğrencilerimizin %80’i eczacılık; yani yeni adı ile toplum eczacılığı alanında yol alıyor. Bunun dışında şirketlerin ARGE departmanlarında, ilaç endüstrisi,kamu kuruluşları, yataklı tedavi eczacılığı ve arzu ederlerse öğretim üyeliğine doğru gidebilirler.Önemli olan; öğrencinin bu mevkilere ulaşmak için, bu aşamadaki basamakları bilmesi.”