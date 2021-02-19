Prof. Dr. Nedime Serakıncı, Tıbbi Biyoloji ve Genetik alanında KKTC’den listeye giren tek bilim insanı oldu

Cumhurbaşkanlığı’nın, Sağlık Özel Danışmanı Prof. Dr. Serakıncı’nın kariyerine ilişkin açıklama yapıldı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, dünya çapında kanser kök hücre, tıbbi biyoloji ve genetik alanında gerçekleştirdiği önemli çalışmalarla bu alandaki bilim insanları arasında yer alan Prof. Dr. Serakıncı, 2004, 2006, 2010 ve 2014 yıllarında dört kez dünya literatüründe ilk 10’a girdi ve 2014 yılında dünya literatüründe alanında da en çok okunan ilk on makalenin yazarı oldu.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Nedime Serakıncı'nın söz konusu yayını ScienceDirect'e bağlı BioMedUpdater tarafından yapılan değerlendirmeye göre 1 Ocak 2014-1 Haziran 2015 tarihleri arasında yayınlanmış yaklaşık 25 milyon makale arasında en iyi ilk 10 makale içerisinde yer aldı. Ayrıca Prof. Dr. Serakıncı’nın makalesi en fazla indirilen makaleler arasında ilk beş, en fazla okunan makaleler içerisinde ise 9. sırada yer aldı. Prof. Dr. Nedime Serakınıcı'nın söz konusu makalesinde yıllarca süren araştırma sonuçları, bilgi birikimi ve tecrübe ışığında hazırladığı Mezenkim kök hücreler ile ilgili tedaviye yönelik araştırmalarının nereye gittiğini bu alandaki zorluklar ile dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

Açıklama şu ifadelerle dev am etti:

“Prof. Dr. Nedime Serakıncı dünya literatüründe kanser konusunda yaptığı bilimsel çalışma ve başarıları dolayısı ile Glasgow'da düzenlenen "Sirküle Biyomarker" toplatısına dünyanın her yerinden davet edilen seçkin 100 bilim insanı arasında yer aldı. Kanser ve sirküle biyomarker alanındaki araştırma, kural ve kriterleri belirleyerek hem tedavi hem araştırma kurallarını dünyada bir standarda oturtmak için oluşturulan konsorsuyum ile klinik stratejiler arasında bir konsensüs oluşturulmasına katkı koydu.

Daha sonra klinik ve biyomedikal araştırmaları geliştirmek ve yürütmek üzere İtalya Sağlık Bakanlığı bünyesinde “Scientific Excellence”/“Scientific Expert Reviewer” çerçevesinde davet edilerek 2015’ten beri klinik ve biyomedikal araştırmaları alanında İtalya genelindeki sağlık politikasını oluşturan ve yönlendiren bilim insanlarından oluşan grubun üyesidir.”