Prof. Dr. Hocanın seçimi önde götürmeye devam ediyor.

DAÜ rektör seçimi için yapılan eğilim yoklamasında 3’üncü sandıkta oy sayma işlemi tamamlandı. Pro Dr. Hocanın seçimi önde götürmeye devam ediyor.

Sayımı tamamlanan öğretim görevlisi sandığı ile toplam kullanılan oy sayısı 584’e ulaştı. Öğretim görevlilerinin eğilim yoklamasına katılım oranı yüzde 93.10 Resmi olmayan son rakamlara göre Prof Dr. Aykut Hocanın 229 oy ile yarışı önde götürüyor.

Şimdiye kadar açılan sandıklara göre Prof Dr. Turgay Avcı 122, Prof Dr. Mutafa İlkan 28, Prof Dr. Vedat Yorucu 64, Prof Dr. Ahmet Sözen 136 ve Prof Dr. Dennis A. Seginer 2 oyda. Sayım devam ediyor. Şu ana kadar 2eçersiz bir de boş oy bulunuyor.

Kıbrıs Postası

Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2020, 17:32