Pozitif vakaya rastlanmadı

Pozitif vakaya rastlanmadı
banner23

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 313 olduğunu,  pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.

2 Haziran 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 313

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: yok

Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 32.228 

Toplam Vaka Sayısı- 108

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 104 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- yok 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
İndirim 31 Aralık 2020 tarihine kadar geçerli olacak
İndirim 31 Aralık 2020 tarihine kadar geçerli olacak
  1. KKTC

banner19

banner1

banner3

banner18