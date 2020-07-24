Postane Güzelyurt yerine İstanbul'a gönderdi

Girne’ye bağlı Alsancak’ta Güzelyurt’a gitmesi için verilen bir paket 2 haftada adrese gitmeyince yapılan araştırma postadaki rezaletin boyutunu ortaya koydu.

Alsancak’tan verdiği paketin Girne’de yanlış adrese yönlendirildiğini ve şimdi paketin İstanbul’da olduğunun tespit edildiğini açıklayan Salih Ersoy, yaşananları vurdumduymazlık olarak değerlendirirken, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan açıklama bekliyor.

Gönderdiği paketin Girne’den Güzelyurt yerine İstanbul’a gönderilmesinin nasıl olduğu, bunun sorumlularının kim olduğu ve bu sorumlulara vatandaşa yarattığı mağduriyetten dolayı bir yaptırım uygulanıp uygulanmayacağını sorgulayan Ersoy, , yaşananlarla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

Postanelerde meydana gelen bu olumsuz olaylar elbette Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nı çok yakından ilgilendirmektedir.

Bunun nedeni de Alsancak'tan Güzelyurt'a gönderilen paket, adresine gideceği yerde İstanbul'a gönderilmesi, postanelerde var olan vurdumduymaz görevlilerin vurdumduymaz icraatlarının sonucudur.

Peki yaklaşan Kurban Bayramı için satın alınmış elbise için yaşanacak mağduriyetin faturasını kim ödeyecektir?

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığından açıklama bekliyoruz.

KIBRISNETHABER