Postacıya 18 ay hapis cezası

Lefkoşa Merkez Postanesi ayrım bölümünde çalışan ve yurt dışından gelen paketleri çaldığı tespit edilerek yargılama süreci başlatılan sanık Önder Ilgın aleyhindeki karar açıklandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Umut İnan huzurunda gerçekleşen dünkü karar duruşmasında mahkeme heyetinin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Yargıç İnan açıkladı.

Yargıç İnan, sanık aleyhine ve lehine olan tüm hususları değerlendirdiklerini sanığın işlemiş olduğu suçun çok ciddi bir suç olduğunu ve devlet kademesinde çalışan bir kişinin bu tür bir suç işlemesinin toplumda çalışmış olduğu devlet kurumuna karşı güvensizlik oluşturduğunu belirtti.

Yargıç Umut İnan sanığın mağdur ettiği insan sayısının çok olduğunu belirterek bu tür suçlara caydırıcı ceza verilmesi gerektiğini belirtti. İnan sanığı heyet olarak işlemiş olduğu suçlardan 18 ay hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.

Sanığın mahkum olduğu dava konusu olay nasıl olmuştu?

Sanık Önder Ilgın 2017 Eylül ayı ile 30 Nisan 2018 tarihleri arasında, Lefkoşa Merkez Postahane’de memur olarak çalışmakta olduğu sırada bahse konu zaman diliminde Ercan Havalimanına gelen 13 ayrı sarı renk PTT posta çuvalı içerisindeki, muhtelif elektronik eşya, cep telefonu ve aksesuarları, kol saati, bijuteri ve konfeksiyon malzemesi gibi yaklaşık 3 bin ayrı parçadan oluşan tahmini, 300 bin TL değerindeki eşyayı ve bunun yanı sıra 3 bin adet mektubu Posta Dairesi’ne ve posta sahiplerine teslim etmeyerek çaldığını ve evine götürdüğü tespit edilmişti.

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