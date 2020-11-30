Posta Dairesi’ne gelen paketle başlatılan kara para soruşturmasında zanlı tutuksuz yargılanacak

Mağusa Posta Dairesi Şubesi’ne Fransa’dan gelen pakette farklı kişilere ve ülkelere ait 18 banka kartı ile 4 adet sim kartın bulunması üzerine, paketi alamaya giden zanlı Ananı Dteudonne Therry Tobossu tutuklanmasının ardından başlatılan soruşturma devam ediyor.

Zanlı bugün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı.

“Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi yasasına aykırı hareket” suçlaması ile yürütülen soruşturmaya etki etme olasılığı bulunmadığı belirtilen zanlı Tobossu tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlanırken, zanlı Tobossu ile birlikte, söz konusu paketin adına geldiği tespit edildiği için tutuklanan Raim Takoudjou ise mahkemeye çıkarılmadan serbest bırakıldı.

Mahkeme, zanlı Ananı Dteudonne Therry Tobossou’nun yurt dışına çıkışını yasaklayıp seyahat belgelerine el konulması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

SORUŞTURMAYA ETKİ ETME OLASILIĞI KALMADI

Meselenin tahkikat memuru Mehmet Davulcu, zanlı Ananı Dteudonne Therry Tobossou’nun, Raim Takoudjou ile birlikte 23 Kasım 2020 tarihinde Mağusa Posta Şubesine Raim Takoudjou adına Fransa’dan gelen kargo paketini almaya gittiklerini belirtti. Posta Şubesi’ndeki görevli personelin paketi kontrol ettiğini ve yapılan kontrolde paket içerisinde farklı kişilere ve ülkelere ait 18 adet banka kartı ile 4 adet sim kart tespit edildiğini açıklayan Davulcu, görevli personel tarafından Takoudjou ile zanlı Tobossou’ya paketi kendilerine teslim edemeyeceğini belirtmesi üzerine zanlı ile arkadaşının posta şubesinden ayrıldığını anımsattı.

Davulcu, Raim Takoudjou’nun 26 Kasım 2020 tarihinde Mağusa’da tespit edilerek sorgulanmak üzere Mağusa Polis Müdürlüğüne celp edildiğini kaydetti. Takoudjou’dan yapılan sorgulamada konu paketi zanlı Tobossou’nun isteği üzerine kendi adını vererek gelmesini sağladığını beyan ettiğini belirten Davulcu, bunun üzerine zanlı Tobossou’nun da tespit edilerek tutuklandığını açıkladı.

Davulcu, zanlı Tobossou’dan yapılan sorgulamada ise paketin kendisine geldiğini ve konu paketi 2 kişiye vereceğini ancak bu iki kişiyi tanımadığını, isimlerini bilmediğini, konu kişilerin kendisine ulaşıp paketi alacağını beyan ettiğini kaydetti.

Yürütülen soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının etki etme olasılığının bulunmadığını ifade eden Davulcu, zanlı Tobossou’nun uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Kıbrıs Postası - NADIRE BAHADI