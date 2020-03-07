Porno filmleri halt etmiş bizim öğretmenlerin fantezi dünyalarının yanında❗

Porno filmleri halt etmiş bizim öğretmenlerin fantezi dünyalarının yanında❗
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Haberal Kıbrıslı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kartal Harman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Lefkoşa Türk Lisesi’nde yaşanan olayla ilgili iki öğretmen sendikasını eleştirdi.

Harman’ın işte o yazısı;

KTÖS ve KTOEÖS için maaşlar LTL’de yaşanan fuhuş rezaletlerinden daha mı önemli

* Whatsupp yazışmalarını okuyorum da, şişeler, mişeler fantezinin anasını ağlatmış bizim öğretmenler
 

* Porno filmleri halt etmiş bizim öğretmenlerin fantezi dünyalarının yanında
*Gruplaşmış arkadaşlar, grup halinde gerçekleştirmişler fantezilerini
* Koltuk fantezisi de yapmışlar, bunu da filme almışlar
* Alayköy yoluna çevirmişler yılların Lefkoşa Türk Lisesini

* Evet bugün LTL’de yaşanan fuhuş olayları ile ilgili olarak İKİNCİ ÖĞRETMEN de açığa alındı

* Tüm bunlar yaşanır ve toplumun ahlaki değerleri kökünden yara almış sallanırken, ÖĞRETMEN SENDİKALARI MAAŞLARININ DERDİNE DÜŞMÜŞLER ne hikmetse

* Yaşanan bu rezaletlerle ilgili KTÖS ile KTOEÖS’den ÇIT yok*

* Muhterem sendikalarımızın bugünkü basın toplantısının gündemi tahmin edin ne

* Gündem geçtiğimiz pazartesi oy birliğiyle kabul edilen Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve diğer ödenekleri

* Sayın Elcil’e sormak isterim; LTL’de yaşananlar size göre çok mu normal de konuya ilişkin sesiniz soluğunuz çıkmıyor

* Mesela bu öğretmenlerin yaptıklarını bir cami hocası yapsaydı ne yapardınız

* Yada bu yaşanalar Lefkoşa Türk Lisesinde değil de, Hala Sultan İlahiyat kolejinde yaşansaydı siz yine maaşlarla mı ilgilenirdiniz

* Yoksa bu öğretmenlerden biri Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nda (KTOEÖS) Disiplin Kurulu üyesi olduğu için mi bu suskunluğunuz

* Yada bu öğretmenler Kıbrıslı değil de Türkiye’den gelen öğretmenler olsaydı yine aynı şekilde duymadım, görmedim ve bilmiyorum moduna girer miydiniz

* Yoksa bugünkü basın toplantınızı Elçilik önünde mi yapardınız

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