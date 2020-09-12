‘Pompeo’nun KKTC’yi ziyaret etmemesi ciddi bir yanlış’

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Judith Garber’in Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı telefonla arayarak, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Kıbrıs’a gerçekleştireceği ziyarette zaman darlığı nedeniyle sadece Kıbrıs Rum liderliği ile temasta bulunabileceğini ileterek, bu tavrın yanlış anlaşılmamasını, ABD’nin pozisyonunda herhangi bir değişiklik olmadığını söylediğini belirtti.