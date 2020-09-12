‘Pompeo’nun KKTC’yi ziyaret etmemesi ciddi bir yanlış’

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Judith Garber’in Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı telefonla arayarak, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Kıbrıs’a gerçekleştireceği ziyarette zaman darlığı nedeniyle sadece Kıbrıs Rum liderliği ile temasta bulunabileceğini ileterek, bu tavrın yanlış anlaşılmamasını, ABD’nin pozisyonunda herhangi bir değişiklik olmadığını söylediğini belirtti.

‘Pompeo’nun KKTC’yi ziyaret etmemesi ciddi bir yanlış’
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Judith Garber’in Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı telefonla arayarak, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Kıbrıs’a gerçekleştireceği ziyarette zaman darlığı nedeniyle sadece Kıbrıs Rum liderliği ile temasta bulunabileceğini ileterek, bu tavrın yanlış anlaşılmamasını, ABD’nin pozisyonunda herhangi bir değişiklik olmadığını söylediğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Judith Garber’in Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı telefonla arayarak, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Kıbrıs’a gerçekleştireceği ziyarette zaman darlığı nedeniyle sadece Kıbrıs Rum liderliği ile temasta bulunabileceğini ileterek, bu tavrın yanlış anlaşılmamasını, ABD’nin pozisyonunda herhangi bir değişiklik olmadığını söylediğini belirtti. Burcu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın ise ABD Büyükelçisine, bunu yeni bir olumsuz gelişme olarak gördüğünü ve bu tavrı benimsemenin mümkün olmadığını belirttiğini ifade etti..

Burcu ‘Cumhurbaşkanımız, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun bir süre önce planlanan ve daha sonra iptal edilen Kıbrıs ziyareti programında Kıbrıs Türk tarafına geçerek kendisiyle görüşmesinin öngörüldüğünü hatırlattı. Cumhurbaşkanımız ABD Büyükelçisine, Pompeo’nun iptal edilen ziyaretinin ardından şimdi yapacağı bu ziyarette bundan vazgeçilmiş olmasının ciddi bir yanlış olduğunu vurguladı’ ifadelerini kullandı. Burcu, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Kıbrıs’ta ve Doğu Akdeniz’deki sorunlara sadece Rum tarafı ile görüşerek ve tek taraflı bilgi alarak yardımcı olunamayacağını belirttiğini, ABD’nin bu tavrının Rum tarafı için olumsuz yönde bir cesaretlendirme anlamına geleceğini vurguladığını kaydetti.

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