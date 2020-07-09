Polisten mültecilerle ilgili yeni açıklama

Polis Basın Subaylığı, sabah saatlerinde yayımladığı kaçan iki kişiye ateş açıldığı ifadesinde düzeltme yaptı. Yapılan açıklamada, mültecilerin karaya çıktığı esnada üzerlerine ateş açılmasının söz konusu olmadığını iddia etti.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bu sabah Yayla sahilinde, içinde 30 mültecinin bulunduğu tekne, mültecileri bırakmak için kıyıya yaklaştığı sırada, kaptanın polisi fark ederek kaçmaya çalıştığı esnada polisin dur uyarılarına uymayarak kaçmaya devam etmesi üzerine, polis teknenin durdurulmasını sağlamak için uyarı maksatlı önce havaya, teknenin durmaması üzerine de teknenin motor kısmına doğru ateş açılmıştır.

Tekneye isabet eden mermiler sonucu teknede bulunan iki kişi hafif şekilde yaralanmıştır. Mültecilerin karaya çıktığı esnada üzerlerine ateş açılması söz konusu değildir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.

DAHA ÖNCEKİ AÇIKLAMA

Polis Basın Subaylığı sabah saatlerinde yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

Bu sabah Yayla sahiline çıkan göçmenlerden ikisi, polisten kaçmaya başlaması ve polisin dur emrine uymamaları sonucu, tabanca ile önce havaya açılan uyarı atışına rağmen kaçmaya devam etmeleri üzerine açılan ateş sonucu hafif şekilde yaralandı.

Yaralı göçmenler kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alındı.