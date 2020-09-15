Polisten Lefkoşa’da Covid-19 denetimi

Lefkoşa Polis Müdürlüğü ve Lefkoşa Kaymakamlığı ekipleri, Bakanlar Kurulu ve İlçe Emniyet Kurulları'nın Covid-19 salgını dolayısıyla iş yerlerinin uyması gereken tedbirler kapsamında almış oldukları kararlar doğrultusunda bugün 10.30 - 11.45 saatleri arasında Lefkoşa'da Osman Paşa Caddesi ve Mehmet Akif Caddesi üzerinde faaliyet gösteren; marketler, bankalar, giyim mağazaları, spor salonları ve restoranlarda denetimler gerçekleştirdi.

Polisten yapılan açıklamada, denetlemeye tabi tutulan iş yerlerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı kaydedildi.