Polisten Lefkoşa’da Covid-19 denetimi

Lefkoşa Polis Müdürlüğü ve Lefkoşa Kaymakamlığı ekipleri, Bakanlar Kurulu ve İlçe Emniyet Kurulları'nın Covid-19 salgını dolayısıyla iş yerlerinin uyması gereken tedbirler kapsamında almış oldukları kararlar doğrultusunda bugün 10.30 - 11.45 saatleri arasında Lefkoşa'da Osman Paşa Caddesi ve Mehmet Akif Caddesi üzerinde faaliyet gösteren; marketler, bankalar, giyim mağazaları, spor salonları ve restoranlarda denetimler gerçekleştirdi.

Polisten Lefkoşa’da Covid-19 denetimi
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Lefkoşa Polis Müdürlüğü ve Lefkoşa Kaymakamlığı ekipleri, Bakanlar Kurulu ve İlçe Emniyet Kurulları'nın Covid-19 salgını dolayısıyla iş yerlerinin uyması gereken tedbirler kapsamında almış oldukları kararlar doğrultusunda bugün 10.30 - 11.45 saatleri arasında Lefkoşa'da Osman Paşa Caddesi ve Mehmet Akif Caddesi üzerinde faaliyet gösteren; marketler, bankalar, giyim mağazaları, spor salonları ve restoranlarda denetimler gerçekleştirdi.

Polisten yapılan açıklamada, denetlemeye tabi tutulan iş yerlerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı kaydedildi.

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