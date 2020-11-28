Polisten Lefkoşa ve İskele’de yoğun denetim

27 - 28 Kasım tarihinde, 21.00 - 01.00 saatleri arasında Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlükleri sorumluluk alanı içerisinde asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

LEFKOŞA’DA KUMARHANEYE GİRİŞİ YASAK 19 KİŞİ TESPİT EDİLDİ

Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimler sırasında bölgede faaliyet gösteren kumarhaneler, bahis evleri gece kulüpleri, pansiyonlar, yatı evleri, kahvehaneler, alkollü içki satışı yapılan mekanlar ile halkın yoğun olarak bulunduğu parklarda kontroller gerçekleştirildi.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 19 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

203 ARAÇ SÜRÜCÜSÜNE YASAL İŞLEM, 2 ARACA TRAFİKTEN MEN

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise 685 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 203 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, 2 araç ise trafikten men edildi.

İSKELE’DE KUMARHANEYE GİRİŞİ YASAK 4 KİŞİ TESPİT EDİLDİ

İskele’de gerçekleştirilen denetimler sırasında bölgede faaliyet gösteren kumarhaneler ile bahis evlerinde kontroller gerçekleştirilmiş ve yapılan kontrollerde kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 4 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

68 ARAÇ SÜRÜCÜSÜNE YASAL İŞLEM, 1 ARACA TRAFİKTEN MEN

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise toplam 372 araç kontrol edildi, suç işlediği tespit edilen 68 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, 1 araç ise trafikten men edildi.