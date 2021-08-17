Polisin bıçaklanması olayına karışan zanlılardan Ecevit Takımcılar yakalandı
Gaziköy’de dün akşam saatlerinde polis memurunun bıçaklanması olayına karışan zanlılardan Ecevit Takımcılar, yakalandı.
Dün akşam polis memuru Fahri Toklu, çalıntı olduğundan şüphelendiği aracın yanına giderek Gökhan Takımcılar ve Ecevit Takımcılar isimli şüphelileri sorgulamak amacıyla gözaltına aldığı sırada Gökhan Takımcılar tarafından bıçaklanmış, zanlılar olay yerinden kaçmıştı.
Polis memurunun bıçaklanması olayına karışan zanlılardan Ecevit Takımcılar, yakalandı.
Ecevit Takımcılar'ın saat 21.00 sıralarında, Akdoğan'da akrabasının evinde bulunduğu öğrenildi.
Polis Memuru Fahri Toklu’nun bıçaklanarak ağır yaralandığı meseleye ilişkin zanlı Gökhan Takımcılar ise halen aranıyor.