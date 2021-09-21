Polisi görünce kaçtı kaçak olduğu ortaya çıktı

Polisi görünce kaçan Fatih Sultan Mehmet Soncu’nun kaçak olduğu ortaya çıktı

Mağusa’da devriye görevindeki polis ekiplerine yakalanan ve muhaceret kontrolünde Mayıs ayından beri ülkede izinsiz ikamet ettiği ortaya çıkan Fatih Sultan Mehmet Soncu isimli şahıs tutuklanıp mahkemeye çıkarıldı.

Mağusa’da önceki akşam polis ekiplerinin devriye görevi sırasında, polisi görünce kaçan Fatih Sultan Mehmet Soncu isimli şahsın Mayıs ayından beri, çalışma izninin durdurulmasına müteakip kaçak duruma düştüğü tespit edildi.

Zanlı “İzinsiz ikamet” suçlaması ile dün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı.

Mahkemede şahadet sunan polis memuru Cafer Erenköylü, zanlının 19 Eylül tarihinde saat 23.10 sıralarında, Mustafa Kemal Bulvarı Kaliland bölgesinde, devriye görevindeki polisleri görmesi üzerine kaçmaya çalıştığını kaydetti.

Erenköylü, zanlının alıkonulması üzerine yapılan muhaceret kontrolünde 24 Mayıs 2021 tarihinde çalışma izninin iptal edildiğini ve zanlı Fatih Sultan Mehmet Soncu’nun o tarihten beri ülkede izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini açıkladı. Zanlının ülkeden ihraç edilmesi için gerekli yazışmaların başlatıldığını belirten Erenköylü, devam eden soruşturmanın selameti açısından zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, zanlı Fatih Sultan Mehmet Soncu’nun soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.