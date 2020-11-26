Polis uyardı: “Sahte 50 Euro’luk banknotlara dikkat!”

Polis uyardı: “Sahte 50 Euro’luk banknotlara dikkat!”
banner23

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada dün Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir bankaya, aşağıda seri numaraları verilen 50 Euro’luk banknotlardan oluşan sahte paraların tedavüle sürüldüğünün tespit edildiği duyuruldu.

Tedavüle Sürülen Sahte Paraların Seri Numaraları

  • SA 1268095793
  • PB 3612663034
  • RC 2382759076
  • UD 3156852069         
  • ZC 3634702628
  • ZC 1534711559
  • VA 5723782049
  • SD 5008235348      
  • WA 1616889259
  • UC  9158217049
  • UA 6154613067

Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Söz konusu sahte paradan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali göz önünde bulundurduğundan, ellerinde 50 Euro cinsi para bulunduran, bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak kişi ve kurumların çok dikkatli olmalarını, şüpheli gördükleri kişileri en yakın polis karakoluna bildirmeleri önemle rica olunur.”

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Sağlık Bakanlığı güncel corona verilerini açıkladı!...
Sağlık Bakanlığı güncel corona verilerini açıkladı!...
  1. Türkiye

banner19

banner1

banner3

banner18