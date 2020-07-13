Polis'ten darp açıklaması: İddialar araştırılacak

Polis Genel Müdürlüğü yabancı uyruklu iki kadının polis tarafından darp edildiğine ilişkin iddialara yönelik açıklama yaptı.

Açıklama şöyle:

Bazı basın yayın organlarında, ülkemizde öğrenci olarak bulunan iki kadın şahsın, Lefkoşa Dereboyu’nda taksi bekledikleri sırada polis tarafından zorla polis aracına bindirildikleri ve götürüldükleri polis merkezinde görevli polisler tarafından darp edildikleri yönünde iddialar yer almaktadır.

24.06.2020 tarihinde, saat 00:30 sıralarında, Lefkoşa’da Mehmet Akif Caddesi üzerinde, aşırı derecede alkol tesiri altında oldukları gözlenen ve isimlerinin sonradan Furqan Abdi MOALİM (K-22) ve Nadifo Abdi Moallim ELMI (K-22) olduğu öğrenilen Somali uyruklu iki kadın şahıs, “sarhoşluk ve rahatsızlık” suçları ile ilgili olarak suç üstü tespit edilip tutuklanmışlar ve ileri işlem için polis merkezine celp edilerek işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, ileride mahkemeye sevk edilmek üzere serbest bırakılmışlardır.

Serbest bırakılmalarının ardından, olaydan on yedi gün sonra, 10.07.2020 tarihinde polise gelerek ifade veren Nadifo Abdi Moallim Elmi, olay gecesi, olay yerine gelen polis ekibi tarafından kendisine ve kardeşine kuvvet kullanılarak zorla arabaya bindirildiklerini ve götürüldükleri polis merkezinde görevli polisler tarafından darp edildikleri iddiasında bulunmuş ve söz konusu polisler aleyhinde şikayetçi olmuştur.

Bahse konu iddialar ile ilgili olarak polis tarafından soruşturma başlatılmış olup, soruşturmanın Başsavcılık (Hukuk Dairesi) nezdinde yürütülmesi için gerekli girişimde bulunulmuştur.