Polis şiddeti cezasız kalmadı

Ercan Havaalanı’nda ülkeden çıkış yapmak isteyen Barış Tikenci’yi “X-Ray cihazından geçerken sarhoş olduğu ve rahatsızlık yarattığı” gerekçesiyle önce yerlerde sürükleyen ardından da karnına ve yüzüne tekme atarak ciddi şekilde darp eden polis memuru Gürşah Üregül, 50 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Kamalı Haber Ajansı’ndan aktarılan habere göre, Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde görülen davada, Yargıç Temay Sağer, KKTC’nin bir hukuk devleti olduğunu ve kimsenin kendi adaletini sağlamasına müsaade edilemeyeceğini ifade ederek, polis teşkilatının, kişi hak ve özgürlüklerini yasalar çerçevesinde korumakla sorumlu olduğunu ve bu kuruma mensup kişilerin suç işlemesinin, polis örgütüne olan güveni sarsmakta olduğunu vurguladı.

Yargıç Sağer, polis memuru Gürşah Üregül’ün, söz konusu suçu emniyetten ve asayişten sorumlu polis teşkilatında görev yürüttüğü sırada ve resmi üniforma ile işlemesini, Tikenci’ye yerdeyken üç tekme atmasını, tekmelerden birinin, Tikenci’nin başına isabet etmesini ve Ercan Havaalanı gibi halka açık bir yerde sanığın bu suçu işlemesini ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiğini ifade etti.

Yargıç Sağer ayrıca, Barış Tikenci’nin olaydan önce alkol tüketip sanığa yönelik küfür sarf etmesini, sanığı itmesini ve üzerine yürümesi ile sanığın tahrik edilmesini lehine değerlendirdiğini ancak sanığın resmi üniforma ile görevi başında olduğu sırada tahriklere karşı daha dirayetli olması gerektiğini ifade etti.

Sağer, tüm olgular ışığında sanığa kamu menfaati gereği hapis cezası verilmesi gerektiğini belirterek sanığı 50 gün süre ile hapis cezasına mahkûm ettiğini açıkladı.

Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2021, 16:47