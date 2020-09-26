"Polis özel timi Teknecik Santralinde"

El-Sen Genel Başkanı Özkıraç ve Genel Sekreteri Kaşif, GIYNIK’a özel açıklamalarda bulundu

Bu gece özel bir gelişme oldu, Özel Tim Teknecik Santrali’ne girdi.

GIYNIK’ın hükümetten edindiği bilgiye göre, hafta içi bakanlıkların elektriğinin kesilmesi nedeniyle polis eşliğinde önlem amaçlı olarak böyle bir olayın gerçekleştiği belirtildi.

Öte yandan, Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Kubilay Özkıraç ve Genel Sekreteri Ersan Kaşif, olayın aslıyla ilgili özel demeç verdi.

ÖZKIRAÇ: HÜKÜMET BİZE KORKU SALMAYA VE BASKI ALTINA ALMAYA ÇALIŞIYOR

El-Sen Genel Başkanı Özkıraç, şunları kaydetti:

“Biz halka zarar verecek hiçbir girişimin içinde olmayız. Böyle bir girişimimiz yok ancak hükümet bize korku salmak ve bizi baskı altına almak üzere böyle bir girişimde bulundu. Santralde bulunan 8 jeneratörün 4’ü arızalı ve Kıb-Tek’in bununla ilgili adım atmıyor. Pazartesi gününden itibaren borcu olanların elektirğini kesmeye devam edeceğiz. Öte yandan da Kaya Palazzo Oteli için Ankara’dan da baskı var..”

KAŞİF: TEKNECİK BİZİM GÖZ BEBEĞİMİZ!

El-Sen Genel Sekreteri Kaşif de şöyle konuştu:

“Polis yanlış ihbar aldı. Öyle bir durum yok. Sendika bugün Yönetim Kurulu’nda karar aldı. Biz asla halka mağduriyet yaratacak bir adım atmayacağımızı açıkladık. Teknecik Elektrik Santrali bizim göz bebeğimizdir. Kesinlikle orayı sabote etme veya müdahale durumu söz konusu değil. Polisler geldi ve biz onlara da durumu izah ettik. Yanlış ihbar aldılar. Birileri arkamızdan iş çeviriyor ve halkın gözünde kötü görünmemiz için uğraşıyor. Kesinlikle Teknecik Elektrik Santrali’ni kapatmayacağız. Santrallere hiçbir bakım yapılmadığı için El-Sen olarak Salı günü sabah 10’da Teknecik Elektrik Santrali’nde eylem yapacağız ve kamuoyuna açıklamada bulunacağız.”