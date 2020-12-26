Polis kontrolünde kaçak olduğu ortaya çıktı

Mağusa’da bir polis ekibi kontrolü sırasında, Hüseyin Karaman isimli şahsın 2018 yılından beri izinsiz ikamet ettiği tespit edildi.

Tutuklanan zanlı “KKTC’de izinsiz ikamet etmek” suçlaması ile Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı.

Ülkeden ihraç edilmesi için işlem başlatılan zanlı hakkında 3 gün tutukluluk süresi temin edildi.

KASIM 2018’DEN BERİ KAÇAK

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Temay Ertuna mahkemede verdiği ifadesinde, 25 Aralık 2020 tarihinde, saat 16:00 sıralarında Mağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından yapılan kontrolde zanlı Hüseyin Karaman’ın kaçak olduğunun öğrenildiğini ifade etti.

Yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 29 Ekim 2018 tarihinden beri ülkede kaçak olduğunun tespit edildiğini ifade eden Ertuna, zanlının tutuklandığını açıkladı. Zanlının ihraç edilmesi için gerekli yazışmaların yapılması gerektiğini belirten Ertuna, zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.