Polis: Gökhan ve Ecevit Takımcılar'ı görenler en yakın polis merkezine başvursun

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Polis: Gökhan ve Ecevit Takımcılar'ı görenler en yakın polis merkezine başvursun
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Polis: Gökhan ve Ecevit Takımcılar'ı görenler en yakın polis merkezine başvursun

Polis, Gaziköy’de polis memurunu ağır yaralandığı meselenin zanlıları Gökhan Takımcılar ve Ecevit Takımcılar'ı görenlerin en yakın polis merkezine başvurmasını istedi...

Polis,  bu akşam Gaziköy'de meydana gelen ve Polis Memuru Fahri Toklu’yu bıçaklanarak ağır yaralandığı olayda zanlı olarak görülen Gökhan Takımcılar ve Ecevit Takımcılar’ı aradığını açıkladı.

Bahse konu şahısları görenlerin en yakın polis merkezine haber vermeleri istendi.

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