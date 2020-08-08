Polis duyurdu: Güvenlik nedeniyle geçişler kısa süreliğine durduruldu

50 Rum motosikletçi, anma sürüşü ve sombolik sınır kapatma eylemleri çerçevesinde bugün saat 12.00 sıralarında, Metehan Sınır kapısında eylem gerçekleştirdi.

Polis duyurdu: Güvenlik nedeniyle geçişler kısa süreliğine durduruldu
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Derinya'da 1996'da yaşanan sınır delme olaylarında hayatını kaybeden Tasos İsak ve Solomos Solomu'yu Anma Insifatifi mensubu yaklaşık 50 Rum motosikletçi, sözde anma sürüşü ve sombolik sınır kapatma eylemleri çerçevesinde bugün saat 12.00 sıralarında, Metehan Sınır kapısında eylem gerçekleştirdi.

Polis Basın Subaylığı, güvenlik nedeniyle geçişlerin kısa süreliğine durdurulduğunu açıkladı.

Motosikletçi sürücüler eylemlerine Ledra Palas Sınır kapısında devam etmek üzere Metehan Sınır kapısından ayrıldı.

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