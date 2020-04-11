Polis denetimlerini artırdı

Polis denetimlerini artırdı
banner23

Polis Basın Subaylığının açıklamasına göre dün yapılan denetimlerde 57 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.

52 kişinin kısmi, 57 kişinin tam sokağa çıkma yasağı kuralına, 1 kişinin ise karantina kurallarına uymadığının tespit edildiği söylenirken 1 iş yerinin ise yasağa uymayarak açık bulunduğu kaydedildi.

Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

“52 kişinin kısmi, 5 kişinin ise gece saat 21’den sonra olmak üzere toplam 57 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, 1 iş yerinin yasağa rağmen açık bulundurulduğu, 1 kişinin ise karantina kurallarına uymadığı tespit edildi.”

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Güney'de 20 Bin Çalışana Test Yapılacak
Güney'de 20 Bin Çalışana Test Yapılacak
  1. Güney Kıbrıs

banner19

banner1

banner3

banner18