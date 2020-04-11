Polis denetimlerini artırdı

Polis Basın Subaylığının açıklamasına göre dün yapılan denetimlerde 57 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.

52 kişinin kısmi, 57 kişinin tam sokağa çıkma yasağı kuralına, 1 kişinin ise karantina kurallarına uymadığının tespit edildiği söylenirken 1 iş yerinin ise yasağa uymayarak açık bulunduğu kaydedildi.

Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

“52 kişinin kısmi, 5 kişinin ise gece saat 21’den sonra olmak üzere toplam 57 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, 1 iş yerinin yasağa rağmen açık bulundurulduğu, 1 kişinin ise karantina kurallarına uymadığı tespit edildi.”