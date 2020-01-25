Polis bülteni yayımlandı

23.01.2020 tarihinde, Lefkoşa’da kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde rahatsızlanarak yaşamını yitiren Şehvar ALİSİNANOĞLU (K-82)’nun yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

Evrak sahteleme, tedavüle sürme ve sahtekarlıkla kayıt temini

2019 yılı Şubat ayı içerisinde, Girne’de sakin D.F.M.N.(E-25), B.M.M. ve kimliği henüz tespit edilemeyen şahıslar, Dearly Mankah CHO’dan, Girne’de faaliyet gösteren bir üniversiteye kayıt yaptırmak için 330 Euro nakit parayı alıp, Dearly Mankah CHO adına düzenlenmiş banka dekontunu sahteledikten sonra ilgili üniversiteye vermek suretiyle tedavüle sürüp, sahte davranışla kayıt yaptırdıkları tespit edilmiştir. D.F.M.N. tutuklanmış olup, diğer zanlılar aranmaktadır. Soruşturma devam etmektedir.

Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu

24.01.2020 tarihinde, saat 22:00 sıralarında, Lefkoşa-K/Kaymaklı’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli vaziyette görülen A.H.A.A.S.(E-22)’nin tasarrufunda bulunan sırt çantası içerisinde yapılan aramada yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 372 adet hap bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Para ve kambiyo yasasına aykırı hareket

24.01.2020 tarihinde, saat 19:30 sıralarında, Ercan Havalimanı’nda J.K.K.A.J.(E-47), tasarrufunda 10,000 Euro muadili döviz veya Türk lirasından fazla nakit para olan 32.900 ABD Doları nakit parayı yetkili makamlara bayan etmeden KKTC’den çıkış yapacağı sırada tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Müstahdem tarafından hırsızlık

23.01.2020 tarihinde, saat 24:00 sıralarında, Gazimağusa’da faaliyet gösteren Çilem Off Licence isimli iş yerinde çalışan K.T.(E-25)’nin iş yeri içerisinden, muhtelif markalarda toplam 7 şişe alkollü içkiyi çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Hırsızlık

24.01.2020 tarihinde, saat 20:30 sıralarında, Gazimağusa’da H.O.Y.(E-30), Samanyolu Sokak üzerinde bulunan bir ikametgahın önünde bulunan dolu tüp gazı çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.