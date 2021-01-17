Polis: “Bu akşam saat 22.00’den itibaren sokağa çıkma yasağı başlıyor”

Polis Genel Müdürlüğü’nün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, bu akşam saat 22.00’dan itibaren sokağa çıkma yasağının başlayacağı duyuruldu, vatandaşın kafası daha da karıştı.

Dün açıklama yapan Başbakan Ersan Saner, bu akşam saat 22.00’den itibaren 25 Ocak 2021 sabah saat 05:00’a kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurmuştu.

Öte yandan, dün gece beklenmedik bir açıklama yapan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ise yarın saat 00.01’den itibaren sokağa çıkma yasağının uygulanacağını duyurmuştu.

Buna karşın Polis Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “bu akşam saat 22.00’den 25 Ocak 2021 sabah saat 05:00’a kadar olmak üzere, gece saat 22:00’dan, sabah saat 05:00’a kadar sokağa çıkma yasağı uygulanmasına karar verilmiştir” denilmesi, kafaları daha da karıştırdı.

Başbakan ya da Sağlık Bakanı’ndan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Polisin açıklaması şöyle:

“Dikkat! Bu akşam saat 22.00’dan İtibaren Sokağa Çıkma Yasağı Başlıyor.

Corona Virüsün (Covid-19) yayılmasını önlemek amacıyla, Bakanlar Kurulu tarafından 17 Ocak 2021 tarihi itibariyle gece saat 22:00’dan itibaren, 25 Ocak 2021 sabah saat 05:00’a kadar olmak üzere, gece saat 22:00’dan, sabah saat 05:00’a kadar sokağa çıkma yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.

Bu maksatla, temel ihtiyaçların giderilmesi amacıyla çalışmasına izin verilen özel sektör çalışanları ve kamuda elzem hizmetleri yerine getirecek çalışanlar (polis, itfaiye, belediye çalışanları, sivil savunma, sağlık çalışanları, kaymakamlıklar v.b.) dışında kalan kişilerin yasağın uygulanacağı saatlerde sokağa çıkmaları yasaktır.

Sokağa çıkma yasağından muaf kişiler haricindeki şahıslar, acil durumlarda polis merkezlerine başvurarak temin edecekleri izin belgesi ile sokağa çıkabileceklerdir.

Tüm halkımızı alınan kararlara uymaya davet eder, sokağa çıkma yasağına uymayanlar hakkında yürürlükteki mevzuat çerçevesinde yasal işleme gidileceğini bir kez daha hatırlatırız.”