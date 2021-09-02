Polis acı haberi paylaştı! Alkollü sürücü felaketi oldu

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Polis acı haberi paylaştı! Alkollü sürücü felaketi oldu
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Polisten yapılan açıklama şöyle

 Ölümle Neticelenen Trafik Kazası 

02.09.2021 tarihinde, saat 00:20 sıralarında, Tatlısu Girne Anayolu üzerinde cristal bay marina kavşağı üzerinde kuzey istikametine doğru nefesinde 69 mlg alkollü içki tesiri altında seyreden Esentepe’de sakin Cristopher Browning (E-70) yönetimindeki RJ 113 plakalı salon aracı ile Küçükerenköy köy çıkışında dikkatsizce kavşakta durmadan ana yolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden Girne – Tatlısu anayoluna çıkış yaptığı sırada ana yol üzerinde doğu istikametine doğru seyreden Tatlısuda sakin Bülent GÜZELKESKİN (E-58) yönetimindeki SL 143 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü Bülent GÜZELKESKİN olay yerinde yaşamını yitirmiştir. RJ 113 plakalı salon araç sürücüsü Cristopher BROWNİNG tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.

Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2021, 09:20
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