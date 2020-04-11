Platform’dan açıklama: “Casino çalışanları için eylem çağrımız yoktur”

Casino çalışanlarının, sokağa çıkma yasağına rağmen her şeyi göze alarak eylem yapacaklarına ilişkin iddialar yalanlandı. Casino ve otel çalışanlarının örgütlendiği, ‘KKTC Otel ve Casino Çalışanları Yalnız Değildir Platformu’ ile ‘Hepimiz Birimiz Birimiz Hepimiz İçin Platformu’ tarafından yapılan ortak açıklamada, söz konusu iddiaların provakatif maksatlarla ortaya atıldığı belirtildi.

‘KKTC Otel ve Casino Çalışanları Yalnız Değildir Platformu’ ile ‘Hepimiz Birimiz Birimiz Hepimiz İçin Platformu’ tarafından yapılan ortak açıklama şu şekilde:

“Basına yansıyan “Casino çalışanları: Her şeyi göze aldık!” başlıklı eylem haberleri provokatif maksatla hazırlanmış haberlerdir, lütfen itibar etmeyin. Ne “KKTC Otel ve Casino Çalışanları Yalnız Değildir” platformunun ne de “Hepimiz Birimiz Birimiz Hepimiz İçin” platformunun böyle bir eylem çağrısı yoktur.

Sorumluluk bilinci dahilinde dile getirdiğimiz itirazlarımızı, suça iştirak etmeden ilerletme gayreti içerisindeyiz, kesinlikle bu çağrılara kulak asmayın. Sokağa çıkma yasağının olduğu ülkemizde sizleri provoke eden, sizleri galeyana getiren ve suça iştirak ettirmek gayretinde olan tüm açıklamalardan uzak durup, temkinli yaklaşmanızı öneriyoruz.”

Saygılarımızla

KKTC Otel ve Casino Çalışanları Yalnız Değildir Platformu

Hepimiz Birimiz Birimiz Hepimiz İçin Platformu