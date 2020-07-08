Hayvan üreticisi Dalga Hafiye Kızıl, geçtiğimiz ayın 30’unda İskele Veteriner Dairesi’ne gittiğini, kendilerine kulak küpesi olmadığının söylendiğini dile getirdi.

Açıklama yapan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, hayvancının mağdur olduğunu söyledi.

“PİS KOKULAR GELİYOR”

Hayvancıyı kendilerinin mağdur etmediğinin altını çizen Bakan Oğuz, hayvanların, kulak küpesi olmadığı için değil, devletin veterinerinin izni olmadan kesildiği için imha edildiğini vurguladı. Bakan Oğuz, “Bu işi yıllardır yapanlar, veterinerin orada olmadığı saatte neden kesim yapılıyor? Oradan pis kokular geliyor” şeklinde konuştu.

Kıbrıs Postası

Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2020, 09:32