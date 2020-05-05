Pilli:Bugün bin 3 test yapıldı, pozitif vaka yok

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Meclis Genel Kurulu çalışmaları sırasında Kovid-19’la ilgili ülkemizdeki son durum hakkında açıklama yaptı.

Bakan Pilli, son 24 saatte bin 3 (1003) test yapıldığını ve pozitif vakaya rastlanmadığını 10 kişiye ise ileri tetkik yapılacağını açıkladı.

Dün açıklanan 6 ileri tetkikten 5’inin negatif çıktığını da söyleyen Pilli bir test üzerinde ise hala çalışıldığını belirtti.

Bugüne kadar toplam 16 bin 431 test yapıldığını kaydeden Pilli, toplam vaka sayısının 108 olduğunu söyledi.

Pilli, iyileşip taburcu edilen hasta sayısının 103, 1 kişinin ise tedavisinin devam ettiğini açıkladı.