Pilli: Toplam 541 test yapıldı, pozitif vaka yok

Pilli: Toplam 541 test yapıldı, pozitif vaka yok
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 541  olduğunu,  pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.

1 Haziran 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 541  

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: yok

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 31.915

Toplam Vaka Sayısı- 108

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 104 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- yok 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

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