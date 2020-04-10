Pilli :River Side çalışanları karantinaya alınıyor

Sağlık Bakanı Ali Pilli, BRT’ye yaptığı açıklamada ülkemizdeki koronavirüsü salgınıyla ilgili gelişmeleri anlattı.

Pilli bugün tespit edilen 2 vakanın, İngiltere’den gelen öğrenciler için karantina merkezi olarak kullanılan River Side oteldeki çalışanlar olduğunu söyledi.

Pilli yaptığı açıklamada River Side Otel’de iki çalışanın pozitif çıkmasının ardından yarın 75 kişilik personelin karantinaya alınacağını ve tüm temaslıların belirleneceğini açıkladı.

Sağlık Bakanu Pilli ayrıca İngiltere’den gelip 14 günlük karantina sürelerini River Side otelde tamamlayıp, ev izolasyonlarına devam eden öğrencilerin, 7 gün daha bu izolasyona devam etmelidirler dedi.

Lapta bölgesinde, pozitif vakalarla ilgili sosyal medyada bazı iddialar dolaştığını söyleyen Pilli, “lütfen itibar etmeyiniz. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaları doğru kabul ediniz” dedi.

Pilli River Side otelde çalışan ve test sonucu pozitif çıkan bir kişinin markette görüldüğü yönündeki iddiaların asılsız olduğunu bahsi geçen kişinin test sonuçlarının negatif çıktığını, konunun bilgileri dahilinde olduğunu söyledi.

Bakan Pilli son olarak Lapta halkına çağrıda bulunarak , telaşa kapılmamalarını ,yeni bir bulaşın söz şu an söz konusu olmadığını kaydetti.

(BRT)