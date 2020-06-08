Pilli: "Pandemi hastanesi ihaleden sonra 60 günde tamamlanacak"

Cumhuriyet Meclisinin bugünkü toplantısında söz alan ve milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Ali Pilli, hükümetin pandemi hastanesi ile ilgili karar aldığını açıklayarak, hastanenin ihale sonuçlandıktan sonra 60 gün içinde tamamlanacağını söyledi.

Pilli: "Pandemi hastanesi ihaleden sonra 60 günde tamamlanacak"
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Pilli, söz konusu ihalenin açılması kararının Bakanlar Kurulu toplantısında alındığı belirterek, sürecin hızla çalıştırılacağı ve hastanenin belirlenen süre içinde tamamlanacağını sözlerine ekledi.

Son günlerin tartışmalı konusu olan ve Cumhurbaşkanlığı tarafından istenilen Covid-19 raporu ile açıklamalar da yapan Pilli, raporun hazırlanmakta olduğunu belirterek "meclis toplantısından sonra bana verilecek. Biz de bugün ya da en geç yarın Cumhurbaşkanına sunacağız. Bu konuda sıkıntı yok" ifadelerini kullandı.

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