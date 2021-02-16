Pilli: "Nisan’da aşı olanların ülkeye rahatça gelebilmesini sağlayacağız"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yeni tip Koronavirüse karşı 15 Ocak 2021'de başlatılan aşılama programı kesintisiz sürüyor.

Sağlık Bakanlığının aşılama programı çerçevesinde ilk olarak sağlık çalışanları, 65 yaş üzeri vatandaşlar, huzurevi sakinleri ve görevlilerinin aşılamaları başlarken, bu kesimin ikinci doz aşılamaları devam ediyor.

Ülkede kısa bir süre sonra Sivil Savunma Teşkilatı çalışanları, polis memurları, itfaiyeciler, cezaevi çalışanları, polisler, kritik görevde çalışanlar, kamu görevlileri, basın mensupları, turizm ve gıda sektörlerinde çalışanların aşılanması planlıyor.

Ada'ya şu ana Türkiye'den 80 bin doz Sinovac ve Avrupa Birliği (AB) üzerinden 4 bin 500 doz Pfizer/BioNTech aşısı ulaştı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkede devam eden aşılama programı ve Koronavirüs tedbirleriyle ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Ada'daki aşılama programının 3 aşamada ilerlediğini, ilk aşamanın birinci grubunda sağlık çalışanları, yaşlı bakımevi sakinleri, bakım görevlileri ile yatalak hastalar olduğunu, ikinci grupta ise 65 yaş ve üzeri vatandaşların yer aldığını anlattı.

Sağlık çalışanları, bakımevi sakinleri, görevlileri ve yatalak hastaların ikindi doz aşılarının yapıldığını belirten Pilli, 65 yaş üzeri kişilerin birinci dozlarının bittiğini ve KKTC'de aşı için büyük bir talebin olduğunu kaydetti.

Pilli, "Aşı programımız çok iyi bir şekilde ilerlemektedir. Şu anda aşılamada birinci aşamanın üçüncü grubuna geçtik, bunlar içerisinde, Sivil Savunma Teşkilatı çalışanları, polis memurları, cezaevi çalışanları, aktif olarak çalışan kişiler yer alıyor. Şu ana kadar anavatan Türkiye'den 80 bin aşı KKTC'ye gelmiştir. Bunlardan 40 bin doz zaten kullanılmıştı, 5 bin doz aşı da geçen gelen partiden kullanıldı." şeklinde konuştu.

"NİSANA KADAR 300 BİN KİŞİYİ AŞILAMAYI HEDEFLİYORUZ"

Avrupa Birliği üzerinden de KKTC'ye 4 bin 500 doz aşının geldiğini belirten Pilli, hafta içerisinde bu aşılarının ikinci dozlarının vurulacağını ifade etti.

Pilli, "Aşıya ulaşabilirsek, nisana kadar 300 bin kişiyi aşılamayı hedefliyoruz, bunu yapabilecek güçteyiz. Şu anda, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi dahil 27 merkezde aşı yapabilecek kapasitedeyiz. Aşılama konusunda yerel yönetimler ve muhtarlarla da çok iyi ilişki içerisindeyiz." diye konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile geçen hafta KKTC ziyareti sırasında bir araya geldiklerini hatırlatan Pilli, Türkiye'den KKTC'ye aşı gönderilmesi konusunda mutabık kaldıklarını söyledi.

Bakan Pilli, "Fuat Oktay, anavatan Türkiye'nin bize aşıları göndereceğini ve aşı konusunda bir kesinti olmayacağını söyledi. Oktay, bir ay dolmadan Türkiye'den KKTC'ye tekrar aşı geleceğini teyit etti. Belli bir rakam söylemedi ancak aşıların kesintisiz olarak gelmeye devam edeceğini söyledi. Aşı konusunda sıkıntı çekeceğimizi sanmıyorum." dedi.

Pilli, gerek Koronavirüs sürecinde gerekse aşı sürecinde KKTC'den desteklerini esirgemeyen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yardımcısı Oktay ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile tüm Türkiye'ye teşekkür etti.

Koronavirüs ile mücadelede en büyük silahın aşı, ikincisinin ise halkın alacağı önlemler olduğunun altını çizen Pilli, halkın büyük bir çoğunluğunu aşıladıktan sonra ekonomiyi tekrardan canlandırmak üzere açılmaya gitmek istediklerini vurguladı.

Pilli, haftada 50 bin aşı yapacak kapasitede olduklarını, aşının hangi tarihlerde ve ne kadar geleceğinin önemli olduğunu vurguladı.

"NİSANDA AŞI OLANLARIN ÜLKEYE RAHATÇA GELEBİLMESİNİ SAĞLAYACAĞIZ"

KKTC'de 2 haftadır alınan tam kapanma kararı ve diğer önlemler sayesinde vakaların 80'den 16'ya kadar düştüğüne dikkati çeken Pilli, bir hafta daha sürecek kısıtlamalar neticesinde durumun da daha netleşeceğini ve hükümet olarak görevlerini yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

Pilli, aşılamayla birlikte dünyaya ve turizme açılacaklarını belirterek, "Nisan’da Koronavirüs aşısı olan kişilerin bu ülkeye rahatça gelebilmesini sağlayacağız. Aşı olanların PCR testi ile ülkeye giriş yapmasını isteyebiliriz, öyle bir düşüncemiz var. Ülkemizin daha güvenli olması için PCR testi yapacağız ve herhangi bir ücret de talep etmeyeceğiz." dedi.

"ÇALIŞTIKÇA DAHA FAZLA ENERJİ TOPLUYORUM"

Son bir yıl içerisinde Koronavirüs ile mücadelede çok çalıştıklarının altını çizen Pilli, şöyle devam etti:

"Çalıştıkça yorulmuyorum, çalıştıkça daha fazla enerji topluyorum, çok mutlu oluyorum. Her şeyi bilmek istiyorum, aşı merkezlerinde kaç hasta aşılandığını ve nasıl aşılandığını akşam üzeri görmek istiyorum, sürekli yetkilileri arıyorum. Bu günlerde ekstra tempoda çalışıyoruz, 1984'ten beri bu tempoda çalışan biriyim, eşim ve çocuğum buna alıştı. Eşim ve oğlum, az çalıştığımı gördükleri zaman 'bugün niye istirahat ediyorsun' diyorlar. Ailem benim tempoma alıştı. O yüzden ailemle çalışmak konusunda bir sıkıntı olmaz, çalışmam ve halka hizmet konusunda bana yardımcı oluyor."

Özel izinle aşıların yapıldığı merkezlerdeki çalışmaları görüntüleyen AA muhabiri, ikinci doz aşı yaptıran sağlık çalışanları ve 65 yaş üstü KKTC vatandaşlarının da görüşlerini aldı. Sağlıkçı Burhanettin Şahin, mevcut koşullarda kendisini korumak ve daha güvende olmak için aşı yaptırdığını belirterek, bu konuda vatandaşların daha titiz ve dikkatli olması gerektiğini kaydetti. Her türlü aşının insanları koruma amaçlı yapıldığını belirten Şahin, hem vatandaşlar hem de kendileri için daha güvende olduklarını söyledi.

Diyetisyen Ebru Aydıneri, "Aşının ikinci dozunu oldum, daha güvende hissediyorum ve geleceğe dair daha umutluyum. Daha özgür bir hayat için aşının yapılmasının şart olduğunu düşünüyorum. Umarım halk olarak bağışıklık kazanırız." dedi.

Sağlıkçı Ahmet Sait Zararsız, aşının ikinci dozunu olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, çalışmalarını daha güvende yapacaklarını belirtti. Bazı insanların aşıya sıcak bakmadığını vurgulayan Zararsız, kesinlikle herkesin aşı olması gerektiğini vurguladı. Emekli Mustafa Besim, aşının ikinci dozunu yaptırdığını, bunun bir tedbir olduğunu ancak sosyal mesafe ve hijyene dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı. Aşılanmanın çok önemli olduğunu belirten Besim, "Anavatan Türkiye'ye KKTC'ye aşı gönderdiği için minnettarız." dedi.

Emekli Perihan Besim, aşı olmasından dolayı kendisini güvende hissettiğini ancak tedbir almaya devam edeceğini söyledi.

Besim, "Anavatan Türkiye'mize çok teşekkürler, Türkiye olmasaydı biz nasıl olacaktık, merak ediyorum." dedi