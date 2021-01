Pilli'den yeni açıklama geldi...

Sağlık Bakanı Ali Pilli, BRT’de yayınlanan Basın Odası programına katıldı, Damla Soyalp moderatörlüğünde gazeteciler Cenk Mutluyakalı, Hüseyin Ekmekçi, Rasıh Reşat ve Artun Çağa’nın sorularını yanıtladı… Bakan Pilli, kapanıyoruz tartışmalarına ilişkin “kapanıyoruz demedim” vurgusu yaptı. Bakan Pilli, yerel vakalardaki artışın kış aylarının gelmesiyle artmasının beklendiğini, bulaşın daha ileri gitmemesi için var güçleriyle çalıştıklarını vurguladı. Herkesin elinden geleni yapmasıyla virüsün atlatılacağını, biraz daha sabretmek ve özveriyle çalışmak gerektiğini ifade eden Bakan Pilli, sağlık altyapısı çökmeye giderse ancak o zaman kapanmanın gündeme gelebileceğini söyledi… Halkın sağlığı için her türlü fedakarlığı yapacaklarını kaydeden Pilli, sağlıkla birlikte ekonominin de birlikte götürülmek gerektiğini ancak sağlığın her şeyden önemli olduğunu anımsattı. Pilli, dünyanın halinin belli olduğunu, birçok ülkenin düştüğü duruma düşmemek için önceden tedbir almak gerektiğini anlatarak, gerektiği zamanda gerektiği tedbiri almayan ülkelerin şimdi her türlü tedbiri almasına rağmen başarı gösteremediğini anlattı