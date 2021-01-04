Pilli Cumhurbaşkanına kurallara uymasını söyleyecek

Pilli Cumhurbaşkanına kurallara uymasını söyleyecek
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Sağlık Bakanı Ali Pilli, meclis kürsüsünde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a kurallara uymasını ileteceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bugün kişisel sosyal medya hesabı üzerinden Gaziveren’de birde fotoğraf paylaşmıştı. Fotoğrafta bulunan 9 kişinin maske takmaması sadece Ersin Tatar’ın maske takması tepkilere neden olurken konu mecliste de tartışıldı. CTP milletvekili Asım Akansoy’un sorusu üzerine konuşan Pilli, herkesin kurallara uyması gerektiğine dikkat çekerek “Ben cumhurbaşkanına ileteceğim” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2021, 20:41
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