Pilli: Ayaktan Tanı Merkezi’ne ayrı bir tomografi cihazı alındı

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, Ayaktan Tanı Merkezi’ni ziyaret ederek, yeni bir tomografi cihazı alınan merkezde incelemede bulundu

Ziyaretinde Bakan Pilli’ye, Lefkoşa Devlet Hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan ve Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ali Çaygür de eşlik etti.

Bakan Pilli, ziyaertte yaptığı açıklamada, Kovid-19 ile mücadele, Ayaktan Tanı Merkezi ve yeni alınan tomografi cihazı hakkında basına bilgi verdi.

Kovid-19’un tüm dünyayı sarmasının ardından, pandemi ile mücadele konusunda çeşitli adımlar atıldığını hatırlatan Pilli, bunlardan birinin de ayrı bir tomografi cihazı almak olduğunu belirtti.

Pilli, “Hastanemizde iki tomografi cihazı vardı. Bu tomografi cihazlarından birini hem Kovid-19 hastaları hem de Kovid dışı hastalar kullanıyordu. Aslında bir sakınca yoktu. Dünya Sağlık Örgütü, bir Kovid-19 vakası çekildikten sonra onun dezenfekte edilip silindikten sonra tekrar kullanılabileceğini söyledi. Biz yine de halkımıza daha iyi bir sağlık hizmeti vermek için biz yeni bir tomografi cihazı aldık” dedi.

Sağlık Bakanı Pilli, cihazın tamamen halkın yardımı ile alındığını kaydetti. Pilli, cihazın alınmasına katkı koyan herkese teşekkür etti.

Bakan Pilli, “Bildiğiniz gibi Kovid tüm dünyada olduğu gibi bizde de devam ediyor. Bundan sonra da halkımıza daha iyi bir sağlık hizmeti verilmesi için çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Burası önümüzdeki günlerde tamamen Kovid-19 merkezi olacak. Hastaneden ayrı bir yer. Tahmini olarak 100 yatak kapasiteli. Tamamen alt yapısı hazırlanmıştır üst katın. Her odada yoğun bakım olabilecek donanım vardır” diye konuştu.

Ayaktan Tanı Merkezi’nin karantina bölümü olmasının ardından merkezin nereye taşınacağına ilişkin soruyu da yanıtlayan Pilli, merkezin yanında atıl halde bir yer olduğunu ve orayı klinik haline getireceklerini söyledi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, orasının 50 yataklı ve 12 yoğun bakım kapasiteli bir yer olduğunu da belirterek, yakın zamanda çalışmaların biteceğini kaydetti.