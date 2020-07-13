Pilli: 1 yeni pozitif vakaya rastlandı

Pilli: 1 yeni pozitif vakaya rastlandı
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1080 olduğunu,  1 pozitif vakaya rastlandığını  açıkladı.

Pozitif olan vakanın ülkemize havayolu ile gelen TC vatandaşı olduğunu belirten Bakan Pilli, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takibinin yapıldığını,  pozitif vakanın Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi  Karantina Merkezinde tedavisine başlandığını belirtti.

13 Temmuz 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1080    

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 1  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 48.737  

Toplam Vaka Sayısı- 116

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 104 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 8

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

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