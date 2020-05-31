Pile’deki Kıbrıslı Türklerin kuzeye geçişleri başlıyor

KKTC’de, Korona virüs önlemlerinin ardından başlatılan normalleşme süreci çerçevesinde yarın, geniş bir açılıma gidilecek.

Pile’de yaşayan Kıbrıslı Türklerin, Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği koşullara uyulması kaydıyla Kuzey Kıbrıs’a geçişleri de yarın başlayacak.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, konuyla ilgili açıklamasında, şöyle demişti:

“Pile’deki vatandaşların Kuzey’e geçişlerinin kolaylaştırılması konusunda Sağlık Bakanlığı’na yetki verdik. Güney’e geçmeyeceği konusunda kişisel taahhütte bulunması, ilk geçişte PCR yapılması ve bunun denetlenmesi gerekecek. Ailesi, işi Kuzey’de olan Kıbrıslı Türkler için kolaylık sağlanacak. Pile’deki vatandaşın vereceği taahhüt, oluşturulacak mekanizma ile denetlenecek.”

Bu çerçevede, yarından itibaren köy muhtarı ve Sağlık Bakanlığı işbirliğinde Pile’de yaşayanlara peyderpey PCR testleri yapılmaya başlanacak.