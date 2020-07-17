Pile eylemi mahkemelik

Pile Türk muhtarı Veysal Güden, Pile’de yaşayan bir grup Kıbrıslı Türkün 13 mayıs da gerceklestirdikleri eylem nedeniyle İngiliz Üsler Yönetimi tarafından aleyhlerine başlatılan yasal süreç hakkında basın toplantısı gerçekleştirdi.Pandemi sürecinde yaşadıkları sıkıntı nedeniyle Pile’de yaşayan Kıbrıslı Türklerin sokağa çıkma yasağını ihlal ederek magduriyetlerini duyurmak adına 13 mayista eylem gerçekleştirildiğini anlatan Güden, bu nedenle sokağa çıkma yasağının ihlali gerekçesiyle Ingiliz Üsler Yönetimi tarafından kendisi de dahil olmak üzere 9 kişinin mahkemeye verildigini dile getirdi.

Güden Sorunun temelini Pile’de yaşayan Kıbrıslı Türklerin içinde bulunduğu belirsizliğin oluşturduğunu ifade etti.

Toplantı da söz alan Pile Türk eski muhtarı Necdet Ermetal da sıkıntının temelinde Pile’de yaşayan Kıbrıslı Türkler ile KKTC devleti arasında ki mevcut kopukluğun yattığını ileri sürdü.