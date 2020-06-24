Pil'de halk isyan etti. Geçiş kapısı önünde eylem yapılıyor

Pile’de sorunlar bitmiyor.

Güney Kıbrıs’ın 12 yaş altı çocuklardan PCR testi istemesi geçişlerde sorun oldu.

Pile’nin Güney kısmında kalan Kıbrıslı Türklerin 12 yaş altı çocukları PCR testi yaptırmadan Kuzeye geçebiliyor.

Ancak aynı çocuklar bu sefer geri dönmek istediklerinde ise Güney Kıbrıs’ın uyguladığı prosedüre takılıyor.

İngiliz askerleri geri dönüşlerde Güney Kıbrıs’ın uyguladığı prosedürü örnek göstererek 12 yaş altı çocuklardan da PCR testi istiyor.

Bu durum ise orada yaşayan Kıbrıslı Türkleri oldukça huzursuz etmiş durumda.

Haberal Kıbrıslı Haber Merkezi’ne ulaşan bir bölge sakini Pile’nin Güney tarafından oturduğunu belirterek çocuklarımız ile Kuzeye geçerken testi gösterdikten sonra sıkıntı yaşamıyoruz. Ancak geri dönmek istediğimizde ise bizden çocuklarımız için da PCR testi isteniyor. Bu durumda ya çocuklarımız Kuzeye geçmeyecek ya da geçtiklerinde evlerine dönemeyecekler. Bu sıkıntının bir an çözülmesini istiyoruz. Bıktık artık bu tür sıkıntıları yaşamaktan” diye konuştu.

Pilelerin şu anda bölgede eylem yaptığı ve geçiş kapısını kapattığı öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2020, 16:37